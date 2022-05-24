Россияне вводят дополнительные силы на севере Харьковской области, чтобы не пропустить украинские войска в сторону Волчанска.

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Оккупанты пытаются не дать ВСУ пройти в сторону Волчанска, ведь там наши защитники могут подрезать наступательные силы врага. Россия пытается давить на севере региона и атаковал там. Также были обстрелы.

Кроме того, россияне нанесли удар по украинским войскам, которые шли к границе на Восток и пытались перерезать им коммуникацию.

Также кафиры пытались взять село Рубежное, что в Волчанском районе Харьковской области, но не получилось. Впрочем, по словам Арестовича, россияне сумели создать Украинским Вооруженным Силам "неприятности", так что контрнаступление на Восток несколько замедлилось.

Пытались победить – не победили. Тормознули. Но неприятностей нам создали, теперь мы вынуждены возвращаться, чтобы купировать эту угрозу, таким образом наступление на Восток у нас проблематизировалось.

– рассказал Алексей Арестович.

Кафиры пытаются закрепиться под Изюмом

Советник главы Офиса Президента рассказал, что западнее Изюма российское командование начало создавать обтравочный фланг. Россияне боятся, что ВСУ снова нанесут удар по изюмской группировке, так что вдоль линии фронта враг добавляет туда войска и танковый батальон, чтобы создать прочную оборону и возможность контратаковать украинских защитников.

Какая ситуация на Востоке и Юге:

В течение нескольких дней кафиры проводят боевые действия на занятых рубежах на границе временно оккупированных территорий Николаевщины и Херсонщины . В частности, в первой половине дня 23 мая россияне нанесли удар по украинским позициям. К счастью, среди украинских защитников потери не было. В отличие от кафиров.

В Черном море корабельные группировки России продолжают блокировать судоходство и наносить ракетные удары по разным областям Украины.

Россия хочет взять под свой контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей и бросила все силы на это направление.

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы из состава группировки ООС отразили на Востоке 16 атак врага и нанесли ему серьезные потери. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом.

Россияне пытаются оцепить ВСУ на Донбассе, но у них не получается. Но в Минобороны признают, что бои очень тяжелые.

Также кафиры наращивают свои системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму .

При этом в Харьковской области наиболее активные боевые действия продолжаются на севере и на северо-восточном направлении области.

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