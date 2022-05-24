Но оккупантам не удается окружить Вооруженные Силы Украины на Донбассе. Об этом в эфире единственного телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Россияне пытаются уничтожить на Донбассе буквально все живое, – Зеленский

Она отметила, что ситуация в Донецкой и Луганской областях очень сложная. ВСУ держат оборону, но борьба очень серьезная.

На сегодняшний день Юг и Восток – это активная зона боевых действий, и там на сегодняшний день действительно очень горячо. Горячее сегодня на востоке – это Донецкая, Луганская область. И действительно, ситуация крайне сложна – российские войска пытаются оцепить наши войска. Им пока это не удается, но борьба очень серьезная сейчас продолжается.

– сообщила Маляр.

Оккупанты хотят захватить не только Донбасс

Анна Маляр напомнила, что Россию интересуют не только географические границы Донецкой и Луганской областей, но и Юг Украины. И оккупанты готовятся к наступлению и в той части Украины.

Безусловно, они готовятся по всей линии границы, где они могут это делать и даже по тем линиям, где есть временно занятые территории. С тех территорий так же они ведут огонь и там же разместили свои средства ПВО. Поэтому ситуация довольно сложная, но ВСУ мощно сопротивляются,

– добавила заместитель министра обороны.

При этом она заверила, что Украина непременно победит. Но нужно набраться терпения и понять, в каких сложных условиях находятся украинские военные.

Ситуация на Донбассе: коротко о главном

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Донбассе у кафиров в 20 раз больше техники, чем у украинских военных.

Россия хочет взять под свой контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей и бросила все силы на это направление. Российские захватчики выжигают уничтожающие все на своем пути. Только в течение 23 мая российские захватчики обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушив и повредив 62 гражданских объекта.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы из состава группировки ООС отразили на Востоке 16 атак врага . Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом.

За это же время воины из ООС уничтожили на Донбассе 8 вражеских танков, 22 единицы боевой бронированной техники, 1 вражеский автомобиль.

Тем временем, в небе украинского Донбасса силы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и 6 БпЛА типа "Орлан-10".

В то же время кафиры наращивают свои системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму .

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