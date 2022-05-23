Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о безумных обстрелах наших городов, которые враг совершает на Востоке.
Важно на тему На Днепропетровщине три "прилета": по Павлограду и в Синельниковском районе
Россияне не прекращают обстрелы мирных городов Донецкой области. Враг хочет буквально уничтожить их, не оставив в них ничего целого и живого.
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о безумных обстрелах наших городов, которые враг совершает на Востоке.
Важно на тему На Днепропетровщине три "прилета": по Павлограду и в Синельниковском районе