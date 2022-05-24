Але наразі окупантам не вдається оточити Збройні Сили України на Донбасі. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона зауважила, що ситуація у Донецькій та Луганській областях вкрай складна. ЗСУ тримають оборону, але боротьба дуже серйозна.

На сьогодні Південь і Схід – це активна зона бойових дій, і там на сьогодні дійсно дуже гаряче. Найгарячіше сьогодні на сході – це Донецька, Луганська область. І дійсно, ситуація вкрай складна – російські війська намагаються оточити наші війська. Їм поки що це не вдається, але боротьба дуже серйозна зараз триває,

– повідомила Маляр.

Окупанти хочуть захопити не лише Донбас

Ганна Маляр нагадала, що Росію цікавлять не лише географічні кордони Донецької та Луганської областей, а й Південь України. Й наразі окупанти готуються до наступу й у тій частині України.

Безумовно, вони готуються по всій лінії кордону, де вони можуть це робити й вже навіть по тих лініях, де є тимчасово зайняті території. З тих територій так само вони ведуть вогонь і там же розташували свої засоби ППО. Тому ситуація доволі складна, але ЗСУ потужно чинять опір,

– додала заступниця міністра оборони.

При цьому вона запевнила, що Україна обов'язково переможе. Але потрібно набратись терпіння і зрозуміти, в яких складних умовах перебувають українські військові.

Ситуація на Донбасі: коротко про головне

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Донбасі в окупантів у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.

Росія хоче взяти під свій контроль всю територію Донецької та Луганської областей й кинула на цей напрямок усі сили. Російські загарбники випалюють нищать все на своєму шляху. Лише впродовж 23 травня російські загарбники обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши й пошкодивши 62 цивільні об'єкти.

За минулу добу українські захисники й захисниці зі складу угруповання ООС відбили на Сході 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

За цей самий час воїни з ООС знищили на Донбасі 8 ворожих танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки, 1 ворожий автомобіль.

Тим часом в небі українського Донбасу сили ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і 6 БпЛА типу "Орлан-10".

Натомість окупанти нарощують свої системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму.

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