Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 23 травня. Українські захисники та захисниці вже 89 діб героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників.

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З метою нарощування системи протиповітряної оборони, на території північно-західної частини тимчасово окупованої АР Крим противник розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400,

– мовиться у повідомленні.

Герої ЗСУ завдають ворогу значних втрат. Російські загарбники мають низький морально-психологічний стан. Ворог налягає на алкоголь. Все більше окупантів вдаються до дезертирства. Окрім того, загарбники скаржаться, що їхні атаки на позиції Сил оборони України – неефективні.

Яка ситуація на інших напрямках

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 травня залишається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

Російські загарбники постійно обстрілюють позиції українських захисників та захисниць, розгорнуті поблизу державного кордону України на Сумщині та Чернігівщині.

На Слобожанському напрямку російські загарбники намагаються утримати захоплені рубежі. Ворог обстрілює позиції українських захисників та захисниць.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели штурмові дії. Однак не здобули жодного успіху. Українські герої завдали ворогу значних втрат та змусили його відступити.

На Бахмутському напрямку ворог намагався вести наступ. Водночас жодного успіху в окупантів також не було.

Втрати ворога

Українські герої успішно знищують російських загарбників. Станом на 23 травня кількість ліквідованих окупантів зросла до 29 200 окупантів. Упродовж останньої доби вдалося знищити ще 150 російських військових.

Окрім того, захисники та захисниці знищили:

особового складу – 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1 293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 110 (+3) одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 (+12) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

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