Таку інформацію повідомили на фейсбук сторінці угруповання Об'єднаних сил. Там зазначили, що російські війська застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем вздовж всієї смуги оборони.

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Як українські воїни відбивали 16 атак ворога

Захисники та захисниці України зі складу угруповання Об'єднаних сил за 23 травня відбили 16 атак ворога. Зокрема, повідомляється, що на одній локації наразі тривають бої з загарбниками.

Нищівних втрат українці завдали ворогу в живій силі та техніці. Загалом військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил ліквідували:

8 танків;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Наші герої здобули значних успіхів у небі над українським Донбасом: збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БПЛА типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

– зазначили у повідомленні.

Росіяни обстріляли 38 населених пунктів Донецької та Луганської областей

Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах Донецької та Луганської областей.

Ворожа армія прицільно стирає з землі населені пункти Донбасу. Вони прагнуть отримати території за будь-яку ціну та не важливо, чи залишиться там бодай щось живе. За минулу добу найманці Путіна обстріляли 38 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Окупанти зруйнували і пошкодили 62 цивільні об'єкти. Серед них 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції.

Внаслідок нещадних ударів армії агресора загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Точну кількість постраждали неможливо визначити через інтенсивність боїв на цих територіях.

Втрати росіян у кривавій війні проти України станом на 23 травня

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

особового складу – 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1 293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 110 (+3) одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 (+12) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

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