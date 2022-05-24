В оперативном командовании "Юг" рассказали, что с каждым днем у захватчиков все больше ухудшается психологическое состояние. Вероятно, из-за безумных поражений, которые они терпят все время.

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В ОК "Юг" рассказали о ситуации в регионе

В течение нескольких дней россияне ведут боевые действия на занятых рубежах на границе временно оккупированных территорий Николаева и Херсона.

Продвижение вперед враг не имеет, морально-психологическое состояние оккупантов ухудшается ежесуточно. Скрываясь за артиллерийско-минометными обстрелами наших позиций и мирного населения, решисты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления.

– рассказали защитники.

В первой половине дня 23 мая захватчики дерзко нанесли удар по позициям украинских защитников с вертолетов Ми-24. Однако потерь среди наших бойцов не было. В то же время оккупанты, упустив шанс на успешную воздушную разведку, недосчитались:

23 своих воинов,

несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В ОК "Юг" также отметили, что в Черном море корабельные группировки России продолжают блокировать судоходство и наносить ракетные удары по разным областям Украины.

"В Одесской области введен запрет на пребывание в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов", – добавили защитники.

Мирных жителей призывали быть бдительными и сознательными, а также не мешать силам обороны и не разглашать данные об их расположении, перемещении, выполнении боевых заданий или тренировочных мер. Также защитники подчеркнули, что ни в коем случае не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги, тщательно проверять информацию и не поддаваться панике. Ведь паника – это тоже оружие врага.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":