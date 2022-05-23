Такие данные были обнародованы в украинском Генштабе. Там отметили: данные приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.
Актуальные потери врага на 23 мая
- личного состава лиц ликвидирован;
- танков – единицы;
- боевых бронированных машин – единицы;
- артиллерийских систем – единиц;
- РСЗО – единиц;
- средств ПВО – единицы;
- самолетов – единицы;
- вертолетов – единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – единиц;
- крылатых ракет – единиц;
- кораблей и катеров – единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – единиц;
- специальной техники – единицы.