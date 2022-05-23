Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили: дані приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Читайте також Летальна зброя від Німеччини та жахливий обстріл Авдіївки: основне за 89 день війни

Актуальні втрати ворога на 23 травня

особового складу – 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1 293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 110 (+3) одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 (+12) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 23 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Упродовж минулої доби, за даними Генштабу, найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко про гарячі точки

Донецький напрямок. У Генштабі повідомили, що росіяни пробують прорвати оборону наших військових. Їхня мета – вийти на кордони Луганської області. Тож цей напрямок – один із найгарячіших зараз.

Сєвєродонецький напрямок. Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк. І саме на цей напрямок перекидають практично всі свої зусилля. Не минулося також без бажання взяти штурмом район Тошківки, що на південь від Сєвєродонецька та Лисичанська.

Бахмутський район. Бої велися в районі Олександропілля. По наших військових загарбники гатили з артилерії. Але це їм не надто допомогло, адже ЗСУ відкинули ворога. Водночас слід розуміти, що окупанти продовжують спроби наступу на райони Липового та Трипілля. Щоправда, і ці потуги не увінчуються успіхом.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський і Запорізький напрямки. Наразі бойові дії тут ведуться, але вже з меншою інтенсивністю А все тому, що окупанти вибрали іншу стратегію: закріплення на захоплених рубежах. І хоч самі військові активно у бій не рвуться, з авіації вони атакують Авдіївку, Новоселівку Другу, Новомихайлівку, а також Микільське.

Південнобузький напрямок. Він теж не надто виділяється активністю російських військових. На цьому напрямку вони пробують закріпитися на позиціях, які вже вдалося захопити. Крім того, окупанти активно проводять розвідку та гатять по наших військових з артилерії та ствольної зброї.



Яка зараз ситуація на фронті / Інфографіка liveuamap

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 23 травня: дивіться відео