23 травня у Генштабі опублікували ранкове зведення. У ньому повідомили про актуальну ситуацію на фронті. Зокрема розповіли, де зараз ведуться найзапекліші бої з ворогом.

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Найгарячіші точки на Донбасі та Півдні

Донецький напрямок. За даними Генштабу, російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ. Це вони роблять для того, щоб вийти на кордони Луганської області.

Сєвєродонецький напрямок. Тут окупанти практично всі свої зусилля перекинули на сам Сєвєродонецьк. Також вони проводили штурмові дії у районі Тошківки.

Бахмутський напрямок. Окупанти вели бій у районі Олександропілля. Для цього вони використовували артилерію. Водночас наші військові дали їм добряче понюхати пороху, після чого ворогові довелося відступити. Не полишали спроб російські військові наступати у районах Липового та Трипілля, але нічого з цього не вийшло.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський і Запорізький напрямки. Тут, зазначають у Генштабі, окупанти ведуть бойові дії з меншою інтенсивністю. Натомість вони прагнуть закріпитись на тих рубежах, які їм уже вдалося досягнути, обстрілюючи ЗСУ. Водночас вони з авіації гатили по районах Авдіївки, Новоселівки Другої, Новомихайлівки та Микільського.

Південнобузький напрямок. Тут російські загарбники теж не вели активних бойових дій. Наразі вони не лише закріплюються на тих рубежах, які зайняли, а й проводять розвідку. Крім того, бійці країни-агресорки гатять з реактивної артилерії та ствольної зброї по наших військових.

Водночас російські загарбники продовжують зазнавати неабияких втрат у війні проти України. З кожним днем кількість знищених окупантів, а також їхньої техніки невпинно зростає. Цьому ми завдячуємо титанічному протистоянню наших захисників.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росії нашим військовим вдалося відправити на той світ 29 050 окупантів. Ця цифра приблизна, адже в районах проведення активних бойових дій підрахувати точну кількість знищених російських загарбників неможливо.

Також на брухт перетворені 1285 танків, 3141 бойова броньована машина, 599 артилерійських систем, 201 одиниця РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, 2194 одиниці автомобільної техніки та автоцистерни, 43 одиниці спеціальної техніки та 13 човнів.

Крім того, наші військові знищили 204 літаки, 170 гелікоптерів, а також 470 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 107 крилатих ракет.

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