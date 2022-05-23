23 мая в Генштабе был опубликован утренний свод. В нем сообщили об актуальной ситуации на фронте. В частности, рассказали, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои с врагом.

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Самые горячие точки на Донбассе и Юге

Донецкое направление. По данным Генштаба, российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ. Это они делают, чтобы выйти на границы Луганской области.

Северодонецкое направление. Здесь кафиры практически все свои усилия перебросили на сам Северодонецк. Также они проводили штурмовые действия в районе Тошковки.

Бахмутское направление. Оккупанты вели бой в районе Александрополья. Для этого они использовали артиллерию. В то же время наши военные дали им понюхать пороха, после чего врагу пришлось отступить. Не оставляли попыток российские военные наступать в районах Липового и Триполья, но ничего из этого не вышло.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления. Здесь, отмечают в Генштабе, кафиры ведут боевые действия с меньшей интенсивностью. Вместо этого они стремятся закрепиться на тех рубежах, которые им уже удалось достичь, обстреливая ВСУ. В то же время они из авиации били по районам Авдеевки, Новоселовки Второй, Новомихайловки и Никольского.

Южнобужское направление. Здесь русские захватчики тоже не вели активных боевых действий. Сейчас они не только закрепляются на занявших рубежах, но и проводят разведку. Кроме того, бойцы страны-агрессорки изготавливают из реактивной артиллерии и ствольного оружия по нашим военным.

В то же время российские захватчики продолжают нести большие потери в войне против Украины. С каждым днем количество уничтоженных кафиров, а также их техники постоянно растет. Этому мы обязаны титаническому противостоянию наших защитников.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения России нашим военным удалось отправить на тот свет 29 050 кафиров . Эта цифра приблизительна, ведь в районах проведения активных боевых действий подсчитать точное количество уничтоженных российских захватчиков невозможно.

Также в металлолом превращены 1285 танков, 3141 боевая бронированная машина, 599 артиллерийских систем, 201 единица РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 2194 единицы автомобильной техники и автоцистерны, 43 единицы специальной техники и 13 лодок.

Кроме того, наши военные уничтожили 204 самолета, 170 вертолетов, а также 470 БпЛА оперативно-тактического уровня и 107 крылатых ракет.

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