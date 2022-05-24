Росіяни вводять додаткові сили на півночі Харківської області, щоб не пропустити українські війська у бік Вовчанська.

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Окупанти намагаються не дати ЗСУ пройти у бік Вовчанська, адже там наші захисники можуть підрізати наступальні сили ворога. Наразі Росія намагається тиснути на півночі регіону й атакував там. Також були обстріли.

Окрім цього, росіяни завдали удару по українських військах, які йшли до кордону на Схід й намагалися перерізати їм комунікацію.

Також окупанти намагалися взяти село Рубіжне, що у Вовчанському районі Харківської області, але не вийшло. Втім, за словами Арестовича, росіяни зуміли створити Українським Збройним Силам "неприємності", тож контрнаступ на Схід дещо сповільнився.

Намагалися перемогти – не перемогли. Тормознули. Але неприємностей нам створили, тепер ми вимушені повертатися, щоб купірувати цю загрозу, таким чином наступ на Схід у нас проблематизувався,

– розповів Олексій Арестович.

Окупанти намагаються закріпитися під Ізюмом

Радник глави Офісу Президента розповів, що західніше Ізюма російське командування почало створювати відсічний фланг. Росіяни бояться, що ЗСУ знову завдадуть удару по ізюмському угрупуванню, тож вздовж лінії фронту ворог додає туди війська й танковий батальйон, щоб створити міцну оборону й можливість контратакувати українських захисників.

Яка ситуація на Сході та Півдні:

Впродовж кількох днів окупанти проводять бойові дії на зайнятих рубежах на межі тимчасово окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини. Зокрема у першій половині дня 23 травня росіяни завдали удару по українських позиціях. На щастя, серед українських захисників втрат не було. На відміну від окупантів.

В Чорному морі корабельні угруповання Росії продовжують блокувати судноплавство та завдавати ракетних ударів по різних областях України.

Росія хоче взяти під свій контроль всю територію Донецької та Луганської областей й кинула на цей напрямок усі сили.

За минулу добу українські захисники й захисниці зі складу угруповання ООС відбили на Сході 16 атак ворога й завдали йому серйозних втрат. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

Росіяни намагаються оточити ЗСУ на Донбасі, але в них не виходить. Але у Міноборони визнають, що бої дуже важкі.

Також окупанти нарощують свої системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму.

При цьому на Харківщині найактивніші бойові дії тривають на півночі й на північно-східному напрямку області.

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