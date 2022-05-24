В ГСЧС сообщили, что 23 мая 2022 года в результате российских обстрелов в одном из населенных пунктов в Харьковской области образовался пожар.

В подвале многоэтажки Мариуполя обнаружили 200 тел: их отказались забирать

Пламя охватило сразу 3 частных жилых дома на общей площади около 800 квадратных метров. Во время тушения пострадал спасатель 27-й Государственной пожарно-спасательной части.

Все из-за российских обстрелов, которые начались в момент ликвидации огня. Получивший травму спасатель сейчас находится на лечении в госпитале. К счастью, угрозы его жизни нет.

Последние новости от ГСЧС

Российские кафиры повредили храм в Харькове. В одном из населенных пунктов Чугуевского района в результате обстрелов горели дома и кафе . К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщили спасатели Харьковского отдела ГСЧС.

С начала полномасштабного вторжения русские военные без сожаления били по Харькову. Спасатели рассказали, что с 24 февраля из-под завалов уже получили более 150 тел.

Неравнодушные сумчане вместе с волонтерами добровольческого батальона приехали в Тростянец, чтобы помочь спасателям разобрать развалины автовокзала и справиться с последствиями оккупации города россиянами.

Российские убийцы оставили в Киевской области множество взрывоопасных устройств. Люди подвергаются этому опасности во время сезонных полевых работ.

Российские военные продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях Украины. В Энергодаре войска агрессора похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. По его информации, россияне похитили мужчину 18 мая около 12 часов.

С тех пор, как ВСУ оттеснили линию фронта на Харьковщине, спасатели продолжили разбирать завалы домов в ранее труднодоступных местах. К сожалению, после активных обстрелов под развалинами до сих пор есть тела погибших.

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