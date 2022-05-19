В кабинете Трояна провели обыски

О похищении Виталия Трояна 19 мая сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. По его информации, россияне похитили мужчину 18 мая около 12 часов.

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Сообщается, что оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Виталия Трояна. После этого они насильно увезли начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда в неизвестном направлении.



Виталий Троян / Фото из социальных сетей Дмитрия Орлова

Как написал Дмитрий Орлов, оккупационные власти, вероятно, предлагали Трояну сотрудничать под флагом России.

18 мая, примерно в 12:00, оккупанты приехали в пожарную часть ГПСЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. После чего опечатали кабинет и увезли его в неизвестном направлении. Как предполагают работники, оккупанты предлагали руководителю отряда начать работу под флагом России,

– говорится в сообщении Орлова в социальных сетях.

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