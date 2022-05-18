Работника Суспильного похитили 16 мая

О похищении инженера Суспильне Херсон руководству компании сообщила супруга Алексея Воронцова. Мужчину похитили 16 мая из дома во временно оккупированном Херсоне.

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Пока нет информации о том, где находится мужчина. Общественный вещатель обращается к украинской власти и международной общественности с призывом содействовать возвращению Алексея Воронцова.



Алексей Воронцов / Фото Общественное

Компания направила сообщение о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонской окружной прокуратуры Херсонской области,

– говорится в сообщении.

Сотрудники Суспильне Херсон со 2 марта работают удаленно, ведь российские военные оккупировали помещение медиа.

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