У кабінеті Трояна провели обшуки
Про викрадення Віталія Трояна 19 травня повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його інформацією, росіяни викрали чоловіка 18 травня близько 12 години.
До теми В Енергодарі російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків, – ОВА
Повідомляється, що окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті Віталія Трояна. Після цього вони силоміць відвезли начальника 1 державного пожежно-рятувального загону в невідомому напрямку.
Віталій Троян / Фото із соціальних мереж Дмитра Орлова
Як написав Дмитро Орлов, окупаційна влада, ймовірно, пропонувала Трояну співпрацювати під прапором Росії.
18 травня, приблизно о 12:00 окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 держаного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Після чого опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку. Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами Росії,
– йдеться у повідомленні Орлова у соціальних мережах.
Росіяни викрадають людей на окупованих територіях
- З 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, на Запоріжжі викрали майже 300 людей. Відповідні дані нещодавно озвучив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він заявляв, що станом на 11 травня у заручниках російських окупантів перебувало 118 людей.
- Росіяни викрадають людей на Херсонщині та Запоріжжі. Зокрема, у Пологах росіяни викрали і два дні катували патріота Романа Семененка. Після катувань війська агресора вбили чоловіка.
- Окупанти викрадають активістів, журналістів, місцевих чиновників та ветеранів АТО/ООС.
- 3 травня окупанти взяли в полон голову Чорнобаївки Ігоря Дударя та його заступника Євгенія Родіонова, якого згодом відпустили. Слід зауважити, що Дударь у важкому стані перебуває у лікарні під наглядом російських військових.
- 11 травня збройні сили Росії викрали ексдепутата обласної ради Віктора Помазнюка. Російські військові забрали чоловіка просто з його будинку.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові викрали співробітника Суспільного Олексія Воронцова.
- Очільник Херсонської ОВА Юрій Соболевський заявляв, що окупанти постійно викрадають людей у місті. За його словами, місцеві мешканці зникають з блокпостів, квартир та будинків.
Важливо – куди вивезли азовців з Маріуполя: Червоний Хрест реєстрував захисників: дивіться відео