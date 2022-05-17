Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

До теми Окупанти не дають виїжджати з Херсонщини: запроваджують систему перепусток

Викрадення людей у Херсоні

Він підтвердив, що викрадення людей в місті є постійно.

Люди зникають з блокпостів під час перевірок, часто вночі зі своїх квартир чи будинків. Окупанти фактично викрадають людей. Доля багатьох з них невідома досі,

– пояснив Соболевський.

Що відомо про мобілізацію в окупованому місті

Заступник голови Херсонської ОВА додав, що немає підтверджень тому, що херсонців мобілізовують до армії Росії.

"Населення налаштовано патріотично. Тож, окупанти розуміють, що давати зброю таким людям – це небезпека для них самих. Бо херсонці не будуть воювати проти ЗСУ", – запевнив він.

Чи можна виїхати з Херсону

Юрій Соболевський наголосив, що з окупованого Херсона неможливо виїхати, російські військові не пропускають нікого. За його словами, люди вже декілька днів намагаються виїхати, ночують в автомобілях, але немає такої можливості.

Можна виїхати лише в анексований Крим, багато людей обирають цей напрямок. Але вже звідти люди їдуть до Грузії чи інших країн, тобто використовують півострів як транзитну територію,

– додав він.

Яка ситуація на Херсонщині: основне

16 травня мешканці Херсона повідомляли про вибухи та велику "хмару" чорного диму, яку було видно з усіх районів міста. Офіційно так і не повідомили, від чого сталося загоряння.

Також в Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що українські військові успішно атакували позиції окупантів на Херсонщині. Вдалося знищити польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Давидів Брід. А раніше захисники вже в 20-те вдарили окупантів в знаменитій Чорнобаївці.

Росіяни жахливо ставляться до місцевого населення Херсонщини. За словами представника комітету ВР з нацбезпеки та оборони Федора Веніславського, окупанти вчиняють ті самі звірства, що раніше фіксували на Київщині: викрадають людей, катують їх, ґвалтують жінок.

Останніми днями почастішали затримання людей у Херсоні, які просто не сподобались окупантам. Арештовують навіть за слово "орки", або ж через те, що в них у телефоні є застосунок “Дія”, де написано про російський корабель.

Як повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова, на Херсонщині може статися гуманітарна катастрофа. До прикладу, лише в Херсоні запасів медикаментів залишилося всього на 2 тижні.

Водночас самі мешканці тимчасово окупованої Херсонської області не підтримують загарбників та демонструють проукраїнські настрої. Вони виходять на мітинги та демонструють, що росіяни дарма прийшли на чужу землю.

Ви могли пропустити – ЗСУ красиво знищили склад боєприпасів росіян: відео