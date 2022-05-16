Про це 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Окупанти вчиняють злочини проти цивільного населення, яке перебуває на тимчасово окупованій території.

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"Вони (росіяни – 24 канал) викрадають людей, проводять тортури, ґвалтують жінок. Це та війна, яку рашисти звикли вести у нас на території й за яку вони будуть безперечно відповідати", – наголосив нардеп.

Херсонщина обов'язково буде звільнена

За словами Веніславського, попри усі намагання окупантів, українці на Херсонщині чітко демонструють, що їх абсолютно не цікавить перспектива внесення цієї території до складу російської держави.

Наш рух опору демонструє там свої дії. Мирні громадяни, попри ті загрози, які їм адресують, показують проукраїнську позицію. Тимчасова окупація Херсона, те, чого вдалося досягнути у перші дні війни, має свої негативні моменти,

– розповів депутат.

Веніславський переконаний, що у 2022 році територія Херсонщини обов'язково буде звільнена від російських загарбників.

"У мене сумнівів щодо цього взагалі немає", – додав нардеп.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

За даними оперативного командування "Південь", росіяни продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах Херсонщини. Однак активні наступальні дії не ведуть.

На Херсонщині окупанти 11 травня викрали ексдепутата обласної ради Віктора Помазнюка. Чоловіка забрали просто з його будинку.

Російські окупанти планують провести перепис населення на Херсонщині. Така ж ситуація була у тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що на території області росіяни можуть затримати людину тільки через те, що вона їм не сподобалась. Арештовують навіть за слово "орки", або ж через те, що у телефоні людини є застосунок Дія, де написано про російський корабель.

За даними американського Інституту вивчення війни, Володимир Путін, ймовірно, протягом найближчих місяців хоче приєднати до складу Росії окуповані території на Півдні та Сході України.

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