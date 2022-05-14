Після цього цілком можливо, що він стане погрожувати застосуванням ядерної зброї для "захисту" нещодавно окупованих територій. У повідомленні інституту мовиться, що такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо контрнаступ ЗСУ для звільнення своїх територій продовжиться.

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Плани Путіна

Кремль більше не приховує своїх намірів щодо приєднання окупованих територій України. Секретар путінської політичної партії "Єдина Росія" відвідав Херсон 6 травня та заявив, що "Росія тут назавжди".

Призначений Росією "голова" тимчасово окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов 11 травня заявив, що Херсон розробить законодавчу базу для приєднання до Росії до кінця 2022 року і повністю відмовиться від публічного референдуму після повідомлень про те, що країна-агресорка планує провести псевдореферендум на території області. Кремль, ймовірно, усвідомлює, що будь-яка спроба провести "референдум" у Херсоні зустріне опір серед місцевого населення навіть після кількох місяців терору цивільних.

Ще один колаборант Володимир Сальдо 9 травня заявив, що очікує на створення якогось нового федерального округу Росії, до якого увійдуть Крим, Херсонська та Запорізька області.

Кремль має багато моделей управління окупованими територіям. Теоретично їх можуть включити до складу областей, республік, міст федерального значення, військово-морської бази або ж взагалі стати новою організаційною структурою. Також Кремль може традиційно перетворити окуповані території на маріонеткові "народні республіки". Наразі експерти не можуть передбачити, який шлях обере Путін, але нещодавні коментарі російських пропагандистів та колаборантів дають змогу припустити, що пряме приєднання більш вірогідне.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, має намір найближчими місяцями анексувати окуповані Південь та Схід України безпосередньо до складу Російської Федерації, щоб зміцнити свій контроль над цими територіями та, можливо, стримати українські контратаки,

– заявили в Інституті вивчення війни.

Під загрозою регіони, які наразі тимчасово окупувала російська армія – території Херсонської та Запорізької областей на Півдні та райони Донецької та Луганської областей на Сході.

Коли Путін захоче приєднати окуповані ним території

Російські військові ще не досягли заявлених Путіним територіальних цілей і навряд чи це зроблять. Тож коли Путін зрозуміє слабкість своєї армії, тоді стане квапитися з приєднанням окупованих території до Росії.

Якщо Путін зрозуміє свою військову слабкість, він, швидше за все, поквапиться з анексією і швидко запровадить ядерне стримування у спробі зберегти контроль над українською територією, яку окупує Росія. Якщо Путін вважає, що російські сили здатні на додаткові успіхи, він, швидше за все, відкладе анексію, сподіваючись захопити більше території,

– йдеться в повідомленні.

Експерти вважають, що в останньому випадку його погане керівництво та контрнаступи України можуть призвести російську армію до колапсу.

І якщо Путін захоче мобілізувати додаткові сили, йому доведеться відкласти оголошення про "приєднання" окупованих територій, поки не прибуде підкріплення, щоб отримати більше територій. При цьому якщо Путін наважиться приєднати окуповані території, він ймовірніше за все, зробить це відразу, а не затягуватиме процес.

Під загрозою й інші країни

Експерти вважають, що Москва може приєднати й окуповані нею території в інших країнах, такі як Південна Осетія (у Грузії) та Придністров'я (у Молдові).

Захід повинен допомогти Україні закінчити все раніше

В інституті вивченні війни наголосили, що Україна та її західні партнери повинні відбити ті території до того, як Путін захоче їх приєднати. Україна та Захід також мають розробити узгоджений план реагування на будь-яку анексію та на загрозу ядерної атаки.

Політичні та етичні наслідки багаторічної російської окупації південного сходу України будуть руйнівними для довгострокової життєздатності української держави. Життєво важливі національні інтереси України та Заходу потребують термінової підтримки Заходу для негайного українського контрнаступу,

– наголосили в інституті.

Прогноз експертів

Згідно з оцінкою Інституту війни, наразі війна Росії проти України може піти по одному з трьох шляхів:

російські війська приєднають окуповані території до Росії, росіяни тягнутимуть час, намагаючись мобілізувати додаткові сили, Кремль продовжить переслідувати "нездійсненні військові цілі" й тоді армія зазнає краху найближчими місяцями. Ймовірна мобілізація також не відкидає можливості військового краху Росії.

Українські сили можуть бути в змозі витіснити російські війська з окупованих територій Донецька та Луганська або, принаймні, повернутись до лютневих кордонів "ДНР" та "ЛНР", якщо російські війська не вирішать достроково припинити наступ. Якщо російські війська ухвалять свідоме рішення припинити наступ до того, як ЗСУ змусять їх зробити це, це буде явною ознакою неминучої анексії,

– йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті: що потрібно знати

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що Росія готується до затяжного конфлікту в Україні. Навряд Путін захоче зупинитися на Донбасі – це лише проміжний етап.

При цьому у Міноборони США кажуть, що наступ Росії на Донбасі та на Півдні йде зовсім не так, як планував Путін. Російські війська не досягли запланованих Кремлем цілей і щонайменше на 2 тижні відстають від "плану".

Перед цим у Пентагоні повідомили, що у російських військових є проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Доказом є те, що росіяни б'ють по Маріуполю здебільшого некерованими бомбами.

Попри те, що війна йде не за планом Путіна, на тимчасово окупованих територіях Кремль поводиться у своєму стилі – залякує, викрадає та тероризує цивільних, намагається підтиснути бізнес, тобто українських підприємців, під себе, ставить маріонеткових голів адміністрацій, обрубує українське телебачення та інтернет.

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