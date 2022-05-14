После этого вполне возможно, что он станет угрожать применением ядерного оружия для "защиты" оккупированных территорий. В сообщении института говорится, что такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если контрнаступление ВСУ для освобождения своих территорий продолжится.

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Планы Путина

Кремль больше не скрывает своих намерений по присоединению оккупированных территорий Украины. Секретарь путинской политической партии "Единая Россия" посетил Херсон 6 мая и заявил, что "Россия здесь навсегда".

Назначенный Россией "председатель" временно оккупированной Херсона Кирилл Стремоусов 11 мая заявил, что Херсон разработает законодательную базу для присоединения к России до конца 2022 года и полностью откажется от публичного референдума после сообщений о том, что страна-агрессор планирует провести псевдореферендум на территории области. Кремль, вероятно, отдает себе отчет, что любая попытка провести "референдум" в Херсоне встретит сопротивление среди местного населения даже после нескольких месяцев террора гражданских.

Еще один коллаборант Владимир Сальдо 9 мая заявил, что ожидает создания какого-то нового федерального округа России, в который войдут Крым, Херсонская и Запорожская области.

Кремль имеет множество моделей управления оккупированными территориями. Теоретически их могут включить в состав областей, республик, городов федерального значения, военно-морской базы или вообще стать новой организационной структурой. Также Кремль может традиционно превратить оккупированные территории в марионеточные "народные республики". Пока эксперты не могут предположить, какой путь выберет Путин, но недавние комментарии российских пропагандистов и коллаборантов позволяют предположить, что прямое присоединение более вероятно.

Президент России Владимир Путин, вероятно, намерен в ближайшие месяцы аннексировать оккупированные Юг и Восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации, чтобы укрепить свой контроль над этими территориями и, возможно, сдержать украинские контратаки,

– заявили в Институте изучения войны.

Под угрозой регионы, временно оккупированные российской армией – территории Херсонской и Запорожской областей на Юге и районы Донецкой и Луганской областей на Востоке.

Когда Путин захочет присоединить оккупированные им территории

Российские военные еще не достигли заявленных Путиным территориальных целей и вряд ли это сделают. Поэтому, когда Путин поймет слабость своей армии, тогда станет спешить с присоединением оккупированных территорий к России.

Если Путин поймет свою военную слабость, он, скорее всего, поторопится с аннексией и введет ядерное сдерживание в попытке сохранить контроль над украинской территорией, которую оккупирует Россия. Если Путин считает, что российские силы способны на дополнительные успехи, он, скорее всего, отложит аннексию, надеясь захватить больше территории,

– говорится в сообщении.

Эксперты считают, что в последнем случае его плохое руководство и контрнаступление Украины могут привести российскую армию к коллапсу.

И если Путин захочет мобилизовать дополнительные силы, ему придется отложить объявление о присоединении оккупированных территорий, пока не прибудет подкрепление, чтобы получить больше территорий.

Под угрозой и другие страны

Эксперты считают, что Москва может присоединить и оккупированные ею территории в других странах, таких как Южная Осетия (в Грузии) и Приднестровье (в Молдове).

Запад должен помочь Украине закончить все раньше

В институте изучения войны подчеркнули, что Украина и ее западные партнеры должны отбить те территории до того, как Путин захочет их присоединить. Украина и Запад также должны разработать согласованный план реагирования на любую аннексию и угрозу ядерной атаки.

Политические и нравственные последствия многолетней российской оккупации юго-востока Украины будут разрушительными для долгосрочной жизнеспособности украинского государства. Жизненно важные национальные интересы Украины и Запада требуют срочной поддержки Запада для немедленного украинского контрнаступления,

– отметили в институте.

Прогноз экспертов

Согласно оценке Института войны, сейчас война России против Украины может пойти по одному из трех путей:

российские войска присоединят оккупированные территории к России, россияне будут тянуть время, пытаясь мобилизовать дополнительные силы, Кремль продолжит преследовать "несущественные военные цели", и тогда армия потерпит крах в ближайшие месяцы. Вероятная мобилизация также не исключает возможности военного краха России.

Украинские силы могут быть в состоянии вытеснить российские войска с оккупированных территорий Донецка и Луганска или, по крайней мере, вернуться к февральским границам "ДНР" и "ЛНР", если российские войска не решат досрочно прекратить наступление. Если российские войска примут сознательное решение прекратить наступление до того, как ВСУ заставят их сделать это, то это будет явным признаком неизбежной аннексии,

– говорится в сообщении.

Ситуация на фронте: что нужно знать

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что Россия готовится к затяжному конфликту в Украине. Вряд ли Путин захочет остановиться на Донбассе – это только промежуточный этап.

При этом в Минобороны США говорят, что наступление России на Донбассе и на Юге идет совсем не так, как планировал Путин. Российские войска не достигли запланированных Кремлем целей и, по меньшей мере, на 2 недели отстают от "плана".

Перед этим в Пентагоне сообщили, что у российских военных есть проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Доказательство этого то, что россияне бьют по Мариуполю в основном неуправляемыми бомбами.

Несмотря на то, что война идет не по плану Путина, на временно оккупированных территориях Кремль ведет себя в своем стиле – запугивает, похищает и терроризирует гражданских, пытается поджимать бизнес, то есть украинских предпринимателей под себя, ставит марионеточных глав администраций, обрубает украинское телевидение и интернет.

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