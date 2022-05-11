В министерстве обороны США подчеркнули, что речь идет о планах Путина уже после того, как фокус боевых действий сместился на Донбасс.

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По нашим оценкам, он на две недели, а то и больше, отстает от того, где он рассчитывал быть на Донбассе и на юге,

– сказал представитель Пентагона.

В конце апреля американское министерство обороны говорило, что Россия отстает от графика "на несколько дней".

Путин не достиг основных целей

Пентагон считает, что Путин не достиг основных целей, которые ставились перед российской армией, после того, как фокус боевых действий сместился на Донбасс.

Даже Мариуполь до сих пор не взят. Он переместил 10 БТГ на север, но у него до сих пор там внизу находится эквивалент двух БТГ, до сих пор бомбит Мариуполь – сопротивление на металлургическом заводе продолжается. Поэтому Путин не добился ни одного успеха, на который рассчитывал,

– резюмировали в Пентагоне.

Обратите внимание! До 9 мая выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей оккупантам не удалось, как обещал Путину начальник генштаба России Валерий Герасимов.

В России проблемы с высокоточным вооружением

Ранее в Пентагоне сообщили, что у российских военных есть проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Доказательством является то, что россияне бьют по Мариуполю в большинстве своем неуправляемыми бомбами, соответственно высокоточных не так много.

Также в Минобороны США в последние дни не фиксируют значительного продвижения российских военных. Также не заметно признаков того, что в России будет проведена мобилизация и будет собрано больше сил.

Важно! За два месяца российская армия убила в Мариуполе более 20 тысяч мирных жителей – это больше, чем убили нацисты за два года оккупации города во время Второй мировой войны.

Россияне деморализованы и отказываются выполнять приказы

К слову, объяснением провала путинского плана может стать деморализация российского войска. В Минобороны США также сообщали, что российские войска и офицеры среднего звена разных уровней, вплоть до уровня батальона, просто отказываются выполнять приказы о наступлении на Донбасс.

В то же время в НАТО считают, что наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска умело обороняются. Однако уже в ближайшее время может произойти обострение.

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