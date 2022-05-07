Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

К теме Начальник Генштаба России Герасимов действительно был на линии фронта под Изюмом, – The New York Times

"Герасимов точно обещал это, брал на себя ответственность. А зачем он тогда приезжал в Изюм? Он же генштаб возглавляет. Зачем ехать в зону боев? Может что-то "прилететь", зачем это нужно", – отметил правозащитник.

Справка. Валерий Герасимов в конце апреля действительно был под Изюмом, что на Харьковщине. По данным разведки, он несколько дней находился на Востоке Украины.

Как предположил Фейгин, Герасимов приезжал либо для определенной инспекции, либо его заставили туда поехать, чтобы обеспечить хоть какой-то результат российской армии в Украине до 9 мая.

Он, должно быть, поехал, понял, что все пропало и вернулся,

– отметил правозащитник.

Что будет с Герасимовым дальше

По словам Фейгина, предположительно, после провала планов начальник Генштаба попал в немилость Путина.

Его не будут официально "снимать". Там так не поступают. Путин никогда так не поступал. Это снизит моральный дух армии. Скорее всего, Герасимов будет находиться где-то в тени, а будут руководить другие генералы. Александр Дворников, может быть. Однако так открыто "убирать" Путин его не будет. Марк Фейгин Правозащитник

Фейгин добавил, что в России все выяснения обстоятельств будут происходить уже после окончания войны. Однако ввиду нынешнего развития событий после 9 мая активного участия Герасимова в так называемой "спецоперации" мы больше не увидим.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Россияне продолжают уничтожать населенные пункты Донецкой области. Утром 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка в Краматорском районе. Под завалами обнаружили погибших и раненых людей.

Оккупантам не удалось пойти в наступление на Донбассе 7 мая. Вооруженные Силы Украины успешно отразили 9 вражеских атак.

В Попасной на Луганщине ситуация с каждым днем только ухудшается. Оккупанты хотят взять населенный пункт в кольцо. Впрочем, по мнению мэра Попасной Николая Ханатова, захватчикам это сделать не удастся.

Российские оккупанты 6 мая обстреляли Донбасс из всех возможных видов оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможном обострении агрессии со стороны России. Уже в ближайшие недели оккупанты могут попробовать более жестокое наступление. По его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска умело обороняются.

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