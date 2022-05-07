Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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"Герасимов точно обещал это, брал на себя ответственность. А зачем он тогда приезжал в Изюм? Он же генштаб возглавляет. Зачем ехать в зону боев? Может что-то "прилететь", зачем это нужно", – отметил правозащитник.
Как предположил Фейгин, Герасимов приезжал либо для определенной инспекции, либо его заставили туда поехать, чтобы обеспечить хоть какой-то результат российской армии в Украине до 9 мая.
Он, должно быть, поехал, понял, что все пропало и вернулся,
– отметил правозащитник.
Что будет с Герасимовым дальше
По словам Фейгина, предположительно, после провала планов начальник Генштаба попал в немилость Путина.
Его не будут официально "снимать". Там так не поступают. Путин никогда так не поступал. Это снизит моральный дух армии. Скорее всего, Герасимов будет находиться где-то в тени, а будут руководить другие генералы. Александр Дворников, может быть. Однако так открыто "убирать" Путин его не будет.
Фейгин добавил, что в России все выяснения обстоятельств будут происходить уже после окончания войны. Однако ввиду нынешнего развития событий после 9 мая активного участия Герасимова в так называемой "спецоперации" мы больше не увидим.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Россияне продолжают уничтожать населенные пункты Донецкой области. Утром 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка в Краматорском районе. Под завалами обнаружили погибших и раненых людей.
- Оккупантам не удалось пойти в наступление на Донбассе 7 мая. Вооруженные Силы Украины успешно отразили 9 вражеских атак.
- В Попасной на Луганщине ситуация с каждым днем только ухудшается. Оккупанты хотят взять населенный пункт в кольцо. Впрочем, по мнению мэра Попасной Николая Ханатова, захватчикам это сделать не удастся.
- Российские оккупанты 6 мая обстреляли Донбасс из всех возможных видов оружия.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможном обострении агрессии со стороны России. Уже в ближайшие недели оккупанты могут попробовать более жестокое наступление. По его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска умело обороняются.
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