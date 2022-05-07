За сутки 6 мая россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщили в Национальной полиции.

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О количестве погибших и раненых не сообщают. Известно, что захватчики обстреляли мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Российские оккупанты обстреляли: Мариуполь, Северск, Торецк, Авдеевку, Марьинку, Святогорск, Железное, Дружковку, Нью-Йорк, Северное, Дробышево, Рай-Александровку, Яровую, Дроновку, Свято-Покровское.

Последствия обстрелов Донбасса / Фото Нацполиции

Полиция начала досудебное расследование против россиян по статье "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Ситуация в Луганской области за сутки 6 мая

Жилые районы Луганской области 6 мая российские оккупанты обстреляли 24 раза.

В Северодонецке захватчики влупили по местной больнице. Также оккупанты дважды нанесли удар по "Азоту". Сначала они бомбили железнодорожное предприятие химического завода. На месте произошел пожар. Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 квадратных метров. Была угроза возгорания цистерн предприятия. А уже потом – наносили удары непосредственно по Азоту.

За прошедшие сутки они разрушили или повредили 36 домов. Среди них – 11 домов в Золотом, 10 – в Попасной, 5 многоэтажек – в Северодонецке, 4 – в Рубежном. Два дома в Лисичанске уже не подлежат восстановлению.

В местные власти поступает информация о разрушениях жилого фонда в Горном и Ореховом. Из-за обстрелов в Лисичанске загорелась станция технического обслуживания.

Полиция предостерегает украинцев

Следуйте комендантскому часу.

Не выезжайте самостоятельно по непроверенным маршрутам, ведь враг расстреливает гражданские авто.

Не трогайте неизвестные предметы и неразорвавшиеся снаряды. Вызовите пиротехников по телефону 101.

Будьте осторожны: на временно оккупированных территориях захватчики занимаются мародерством, отбирают транспорт.

Российские оккупанты массово распространяют фейки. Так что читайте исключительно официальные источники информации.

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