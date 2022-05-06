Об этом 24 каналу рассказал мэр Попасной Николай Ханатов. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники продолжают отважно защищать город.

Важно Россияне пытаются взять Попасную в кольцо, – мэр города

Планы окружить Попасную

По словам Ханатова, сейчас российские оккупанты пытаются взять Попасную в кольцо. Впрочем, по его мнению, захватчикам не удастся этого сделать.

Как он пояснил, недавно на защиту населенного пункта прибыли новые молодые украинские военные, очень принципиальные. По мнению мэра, они могут конкурировать даже с так называемыми вагнеровцами, которые действительно имеют хорошую подготовку, а также являются крайне циничными и жестокими.

Зачем россиянам Попасная

Сейчас очень трудно противостоять, потому что россияне сосредоточились на Попасной,

– заявил мэр.

Он отметил, что город оккупантам нужен по понятным причинам. У российских захватчиков приказ от командования выйти на административные границы Луганской области.

Постоянно обстреливают город

Кроме того, Ханатов отметил, что украинские военные, защищавшие город, докладывали об ужасной ситуации в Попасной. По их словам, россияне постоянно накрывали город из авиации и артиллерии.

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Из-за этого стало очень трудно удержаться на своих позициях. Именно поэтому защитники вынуждены были немного отойти.

Поддержка местных

Ханатов также добавил, что украинские военные активно поддерживают местное население, которое уже нет возможности эвакуировать с горячих точек. По словам мэра, гражданские могут выбраться из города только пешком.

Наши военные, кроме того, что защищают Попасную, оказывают поддержку местному населению. Они их встречают, делятся своей едой, а дальше люди пешком уходят в сторону Донецкой области.

Мэр объяснил, почему оккупанты сосредоточились на Попасной: смотрите видео



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