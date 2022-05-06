В частности, обнаружено в некоторых российских регионах незначительное скопление войск. Такую информацию сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Россияне не оставляют надежд заграбить себе украинские земли, но наши силы обороны держат мощный щит и берегут украинцев от вражеского нашествия.

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Слобожанское направление

Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия не проводила активные боевые действия на Слобожанском направлении. Однако оккупанты продолжают наращивать системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения.

Армия агрессора проводит перегруппировку и восстановление боеспособности своих подразделений.

Северское направление

По данным генштаба, противник не подает признаков формирования наступательной группировки на Северском направлении.

Отмечается, что на приграничных территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава врага. В частности, оккупанты кое-где расставляли вооружение и военную технику.

Что известно о действиях противника по другим направлениям Украины

5 мая противник решил обустроить себе госпиталь в Купянске Харьковской области . Сейчас там находятся около 300 раненых.

Военные страны-агрессора после отступления из населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях начали обстреливать оставленные территории .

В Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает активные боевые действия. Цель у врага взять под контроль территорию "Азовстали" в Мариуполе . Для этого противник непрерывно бьет из авиации территорию промышленного объекта . Именно в районе "Азовстали" заблокированы украинские подразделения Сил обороны.

На Попаснянском направлении оккупанты сосредоточили основные силы на установлении полного контроля над многострадальным населенным пунктом Попасной и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

Враг пытается с воздуха разведать районы населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка . Однако за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили 15 воздушных целей: 14 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет.

Генштаб подчеркнул, что защитники и защитницы Украины за минувшие сутки отразили 11 атак россиян на территории Донецкой и Луганской областей . В результате боевых действий украинские воины уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники противника.