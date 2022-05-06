Зокрема, виявлено в деяких російських регіонах незначне скупчення військ. Таку інформацію повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Росіяни не покидають надій загарбати собі українські землі, але наші сили оборони тримають потужний щит та бережуть українців від ворожої навали.

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Слобожанський напрямок

Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія не проводила активних бойових дій на Слобожанському напрямку. Проте окупанти продовжують нарощувати системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження.

Армія агресора проводить перегрупування та відновлення боєздатності своїх підрозділів.

Сіверський напрямок

За даними генштабу, противник не подає ознак формування наступального угруповання на Сіверському напрямку.

Зазначається, що в прикордонних територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу ворога. Зокрема, окупанти де-не-де порозставляли озброєння та військову техніку.

Що відомо про дії противника на інших напрямках України

5 травня противник вирішив облаштувати собі госпіталь у Куп'янську Харківської області. Зараз там перебуває майже 300 поранених.

Військові країни-агресорки після відступу з населених пунктів в Херсонській і Миколаївській областях, почали обстрілювати залишені території.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог продовжує активні бойові дії. На меті у ворога взяти під контроль територію "Азовсталі" у Маріуполі. Для цього противник невпинно гатить з авіації територію промислового об'єкта. Саме в районі "Азовсталі" заблоковані українські підрозділи Сил оборони.

На Попаснянському напрямку окупанти зосередили основні сили на встановленні повного контролю над багатостраждальним населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

Ворог намагається з повітря розвідати райони населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка. Проте за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ знищили 15 повітряних цілей: 14 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан" та один літак.

Генштаб підкреслив, що захисники та захисниці України за минулу добу відбили 11 атака росіян на території Донецької та Луганської областей. Внаслідок бойових дій, українські воїни знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

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