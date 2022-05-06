Військові країни-агресорки продовжують доводити усьому світу свою підлість та підступність. Так, вони не лише покинули населені пункти в Херсонській і Миколаївській областях, вони ще й обстрілюють їх.

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Крім того, у Генштабі повідомили про те, що на Південнобузькому напрямку вороги атакували позиції наших військових. Що ж стосується бойових дій, то їх там окупанти не проводили. Натомість вони не полишали спроб утримувати ті рубежі, які вже зайняли раніше. Ба більше, російські загарбники за минулу добу займалися посиленням систем протиповітряної оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про звільнення кількох населених пунктів на межі Херсонської, а також Миколаївської областей. Вдалося це зробити, підкреслили у Генштабі ЗСУ, завдяки "успішним діям українських захисників і захисниць".