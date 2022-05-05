Російські окупанти розбомбили газопровід під час нічних обстрілів 5 травня. Про це повідомив мер Миколаєва.

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Без газу залишились абоненти, що проживають на кількох вулицях Інгульського району.

Внаслідок нічних обстрілів були пошкоджені газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Без газу в місті наразі більше 290 абонентів,

– мовиться в повідомленні.

Зараз на місцях працюють фахівці. Усі витоки газу локалізовані. Ремонтні бригади відновлюють газопостачання.

Очільник Миколаївської військової адміністрації розповів, що внаслідок обстрілів станом на 10:30 5 травня загиблих немає. Є кілька поранених. Він зазначив, що російські окупанти починають сильніше гатити. Це пов'язано з 9 травня.

Ситуація на Миколаївщині: дані поліції

4 травня російські війська знову систематично завдавали ракетних ударів по мирному населенню міста та деяких населених пунктах області. Окупанти пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

Поліцейські виїжджали на виклики та надавали необхідну допомогу громадянам. Минулої доби на 102 надійшло 485 повідомлень. Більшість дзвінків та викликів стосувалися обстрілів.

Під час патрулювання правоохоронці виявили порушників. Вони не дотримувалися комендантської години, яка встановлена з 21 до 6 ранку. Їх притягнули до відповідальності.

Головне з Генштабу станом на ранок 5 квітня

Ворог наступає на Донецькій і Луганській областях. Він намагається утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та область, здійснює розвідку. У районі, що північніше Ізюма, продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує ще й авіацію.

Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстрілювати позицій ЗСУ.

У Маріуполі загарбники блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Противник поновив наступ за допомогою авіації.

На Південнобузькому напрямку активних боїв не було. Ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ та інфраструктурі регіону.

На Межі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ звільнили кілька населених пунктів.

Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється вертатися до України, після відходу в район відновлення. Річ у тім, що російські окупанти зазнали значних втрат. Зараз вони сподіваються повернутися в Росії.

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