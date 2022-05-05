Российские оккупанты разбомбили газопровод во время ночных обстрелов 5 мая. Об этом сообщил мэр Николаева.

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Без газа остались абоненты, проживающие на нескольких улицах Ингульского района.

В результате ночных обстрелов были повреждены газопроводы на нескольких улицах Ингульского района. Без газа в городе более 290 абонентов,

– говорится в сообщении.

В настоящее время на местах работают специалисты. Все утечки газа локализованы. Ремонтные бригады возобновляют газоснабжение.

Глава Николаевской военной администрации рассказал, что в результате обстрелов по состоянию на 10:30 5 мая погибших нет. Есть несколько раненых. Он отметил, что российские оккупанты начинают обстреливать сильнее. Это связано с 9 мая.

Ситуация в Николаевской области: данные полиции

4 мая российские войска снова систематически наносили ракетные удары по мирному населению города и некоторым населенным пунктам области. Оккупанты повредили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили.

Полицейские выезжали на вызовы и оказывали необходимую помощь гражданам. За прошедшие сутки на 102 поступило 485 сообщений. Большинство звонков и вызовов касались обстрелов.

Во время патрулирования правоохранители обнаружили нарушителей. Они не придерживались комендантского часа, который установлен с 21 до 6 утра. Их привлекли к ответственности.

Главное из Генштаба по состоянию на утро 5 апреля

Враг наступает в Донецкой и Луганской областях. Он пытается удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и область, проводит разведку. В районе севернее Изюма продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет к тому же авиацию.

Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Успехов не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции ВСУ.

В Мариуполе захватчики блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе "Азовстали". Противник возобновил наступление с помощью авиации.

На Южнобужском направлении активных боев не было. Враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ и инфраструктуре региона.

На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ освободили несколько населенных пунктов.

Часть российских военных 35-й армии Восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину после отхода в район восстановления. Дело в том, что российские оккупанты понесли значительные потери. Сейчас они надеются вернуться в Россию.

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