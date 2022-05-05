Про це розповів 24 каналу кореспондент із Кривого Рогу.
До теми ЗСУ майстерно ліквідували склад ворожих боєприпасів: епічне відео
За його словами, українські захисники на Півдні України роблять все, щоб росіяни не могли ані концентрувати живу силу, ані накопичувати боєкомплекти.
Кореспондент каже, щовійськові ЗСУ постійно проводять аеророзвідку і потім точними ударами ліквідовують боєприпаси та навіть вище командне керівництво Росії.
Є велика вірогідність, що на Херсонському напрямку, південніше Кривого Рогу, може з'явитися ще одна "Чорнобаївка",
– сказав журналіст.
Два випадки знищення ворога на Херсонському напрямку:
- На минулому тижні була інформація про те, що ЗСУ обстріляли позицію росіян поблизу населеного пункту Велика Олександрівка. Там знищили великий запас боєприпасів та близько 70 офіцерів, які прибули напередодні.
- "І вже за декілька днів знову приблизно в тому ж районі наші армійні влучно поцілили і також знищили склад боєприпасів та російських офіцерів", – повідомив кореспондент.
Останні новини з Чорнобаївки
- До слова, українські військові знову "привітали" російських окупантів в Чорнобаївці. Це вже 18 вдала атака у цьому легендарному місці. Інформацію про "нову серію" Чорнобаївки підтвердив радник глави ОП Олексій Арестович. Цього разу українські військові знищили склад боєприпасів.
- Додамо, попередня "серія" Чорнобаївки трапилася 24 квітня на Великдень. Це був 60 день повномасштабного вторгнення Росії. Тоді українські військові ефектно вдарили по російських окупантах.
- А напередодні ЗСУ знищили передовий командний пункт загарбників на Херсонщині. Арестович стверджував, що ця подія точно крутіша за Чорнобаївку. Адже там перебувало близько 50 старших російських офіцерів.
Чому окупанти знову йдуть у Чорнобаївку? На думку активіста Олександра Лємєнова, аеродром в Чорнобаївці є критично важливим для російських окупантів. Бо саме там їм найзручніше садити гвинтокрили, які мають порівняно невелику дальність польоту – від 500 до 800 кілометрів.
"Це банально зручніше, ніж вилітати з того ж окупованого Севастополя або ж просто садити все в степу, де пилюка залетить у двигуни і може пошкодити техніку… Окупантам просто потрібен аеродром з твердою поверхнею", – вважає він.
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