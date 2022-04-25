Відповідну інформацію повідомив ввечері 24 квітня радник глави Офісу Президента. Попередньо наші війська 16-й раз розбили ворога 18 квітня.

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ЗСУ розбили окупантів під Чорнобаївкою

І, до речі, з 17-й під Чорнобаївкою. Щойно повідомили,

– написав Арестович о 23:55 25 квітня.

Зокрема це трапилось на Великдень та на 60 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

До речі, 19 квітня в Чорнобаївці, що на Херсонщині, внаслідок нічних бойових дій пошкодили 11 житлових будинків. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Ворогам важливо захопити Чорнобаївку, щоб окупувати всю Херсонщину. Однак, завдяки ЗСУ, їм це постійно не вдається.

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