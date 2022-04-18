Своєю думкою Кирило Буданов поділився в інтерв'ю. Зокрема він підкреслив, що професіоналізм керівництва російського війська на низькому рівні.

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В армії Росії генерали не на своїх місцях

Глава ГУР наголосив на тому, що в російській армії процвітає кумівство. Мовляв, там генерали – родичі якогось чиновника. І вони, ясна річ, ані відповідають своїм завданням, ані не готові до них.

Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму,

– зазначив Буданов.

Він також вражений некомпетентністю російських командирів до війни. Мовляв, вони ж планували закінчити "спеціальну операцію" за три дні. Відтак, вище керівництво війська довело, що приймає бажане за дійсне.

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