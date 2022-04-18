Своим мнением Кирилл Буданов поделился в интервью. В частности он подчеркнул, что профессионализм руководства российского войска на низком уровне.

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В армии России генералы не на своих местах

Глава ГУР отметил, что в российской армии процветает кумовство. Мол, там генералы – родственники какого-то чиновника. И они, понятное дело, ни отвечают своим задачам и не готовы к ним.

Возьмите дело Чернобаевки отдельно! Это памятник идиотизму,

– отметил Буданов.

Он также поражен некомпетентностью российских командиров до войны. Мол, они же планировали закончить "специальную операцию" за три дня. Следовательно, высшее руководство войска доказало, что принимает желаемое за действительное.

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