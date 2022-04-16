Такий прогноз зробили у Генеральному штабі ЗСУ. Утім, українська армія готова давати відсіч російським загарбникам.

Важливо Нарощення російської агресії та робота снайперів, – військові про ситуацію на Півдні

Там вважають, що окупанти знову спробують наступати на Херсонщині.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, хоч сили у ворога ще досить значні, деякі російські вояки серйозно деморалізовані. Так, як повідомляють джерела 24 каналу, на Херсонщині окупанти шукають близько 100 дезертирів, які розбіглися по різних населених пунктах регіону, бо не хочуть воювати.

Важливо – британська розвідка назвала нові міста-цілі Росії: відео