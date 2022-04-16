Таким чином найганебніша армія світу намагається закріпитися й втриматися на позиціях. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
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На окремих ділянках зафіксовано роботу снайперів,
– зазначають українські військові.
Вказується також, що розлючений втратами у Чорному морі ворог:
- посилив ракетну загрозу,
- підтягує додаткові сили на всіх напрямках,
- не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури всієї України.
Миколаїв і ще кілька населених пунктів області опинилися під щільним вогнем, зокрема і заборонених міжнародними конвенціями касетних снарядів,
– інформують в ОК "Південь".
Наразі тривають роботи з розбору руйнувань об'єктів інфраструктури. На жаль, є поранені та вбиті серед цивільного населення.
Втрати окупантів за добу
Протягом 15 квітня втрати окупантів у південних регіонах склали 76 рашистів і 16 одиниць техніки:
- 2 танки Т-72;
- 2 самохідні артилерійські установки;
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град";
- 1 БПЛА-розвідник.
Але ворожа армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на цивільне населення,
– додали наші воїни.
"Маємо бути готові захистити себе та близьких, оперативно й правильно зреагувати на сигнали тривоги, не допустити диверсій і провокацій", – додали військові.