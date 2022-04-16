Таким образом, самая позорная армия мира пытается закрепиться и удержаться на позициях. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
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На отдельных участках зафиксирована работа снайперов,
– отмечают украинские военные.
Указывается также, что взбешенный потерями в Черном море враг:
- усилил ракетную угрозу,
- подтягивает дополнительные силы по всем направлениям,
- не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины.
Николаев и несколько населенных пунктов области оказались под плотным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов,
– информируют в ОК "Юг".
В настоящее время ведутся работы по разбору разрушений объектов инфраструктуры. К сожалению, есть раненые и убитые среди гражданского населения.
Потери оккупантов за сутки
В течение 15 апреля потери оккупантов в южных регионах составили 76 рашистов и 16 единиц техники:
- 2 танка Т-72;
- 2 самоходные артиллерийские установки;
- 3 реактивные системы залпового огня "Град";
- 1 БПЛА-разведчик.
Но вражеская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население,
– добавили наши воины.
"Должны быть готовы защитить себя и близких, оперативно и правильно среагировать на сигналы тревоги, не допустить диверсий и провокаций", – добавили военные.