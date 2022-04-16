Об этом сообщили в оперативной сводке Воздушных сил. Общая сумма сбитых летательных аппаратов противника составляет 7 единиц.

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Также атаковали наземные цели

Наши ПВО смогли сбить 3 беспилотных летательных аппарата, чем значительно помешало врагу вести разведку. Также в небе перехватили две крылатые ракеты, которые могли унести не одну жизнь.

Кроме того, хорошо себя показала и украинская ударная авиация. Она под прикрытием истребителей совершила около 10 успешных авианалетов на позиции российских войск.

Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия собратьев в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери.

– акцентировали в Воздушных силах.

Также добавили, что из-за больших потерь оккупанты существенно снизили активность в небе над Украиной. Они перешли к другой тактике и пытаются поражать цели дистанционно – баллистическими и крылатыми ракетами.

Оперативная сводка Воздушных сил ВСУ за сутки: смотрите видео

Важно – все потери врага по состоянию на 15 апреля: смотрите видео