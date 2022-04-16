Такой прогноз был сделан в Генеральном штабе ВСУ. Впрочем, украинская армия готова давать отпор российским захватчикам.

Важно Наращивание российской агрессии и работа снайперов, – военные о ситуации на Юге

Там считают, что оккупанты снова попытаются наступать на Херсонщине.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление, – сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, хотя силы у врага еще достаточно значительны, некоторые российские солдаты серьезно деморализованы. Так, как сообщают источники 24 канала, в Херсонской области оккупанты ищут около 100 дезертиров, которые разбежались по разным населенным пунктам региона, потому что не хотят воевать.

Важно – британская разведка назвала новые города-цели России: видео