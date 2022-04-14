За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські військові, які беруть участь у боях на Херсонщині, дедалі частіше панікують та не хочуть воювати. Це, на жаль, не впливає на боєздатність окупаційних об'єднань на південному напрямку, але з кожним днем командирам доводиться докладати все більше зусиль для утримання особового складу у бойових порядках.

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Найбільш деморалізовані представники рядового складу, а також офіцери нижньої ланки. Загарбники не розуміють, для чого їм віддали наказ утримувати плацдарм будь-якою ціною.

Перевдягаються у цивільне та ховаються у містах

Підрозділи армії Росії, які перебувають на лінії фронту на правому березі Дніпра, зазнають значних втрат та розуміють, що у випадку стрімкої контратаки ЗСУ вони опиняться притиснутими до річки у майже повному оточенні.

У розповіді вищого командування про боротьбу з нацизмом особливо вже ніхто не вірить, оскільки навіть відбиті росіяни розуміють, що ведуть бойові дії на чужій території. Не допомагає підтримувати бойовий дух росіянам навіть ненависть до українців, яку вселяли протягом десятиріч.

При цьому точні удари української артилерії, робота безпілотників Bayraktar та вдалі дії піхотних підрозділів ЗСУ та ТРО неабияк відбивають у росіян бажання перебувати в окопах.

Деякі загарбники перебувають у стані постійного бою майже 50 діб. Вони скаржаться на відсутність сил та поганий психологічний стан.

Крім того, російські окупанти розуміють, що утримання Херсону та сухопутного коридору з Криму до Донбасу є для Кремля вкрай важливим завданням, тому життями військовослужбовців жертвуватимуть без докорів совісті.

Через важкий психологічний стан понад 100 загарбників вирішили втекти з позицій. 11 квітня окупанти кинули зброю, знайшли цивільний одяг та розчинилися у селищі міського типу Білозерка. На пошуки дезертирів офіцери путінської армії відрядили загони ФСБшників та вмотивованих підрозділів Росгвардії. Чим закінчилася історія дезертирів, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що росіяни, які втекли, шукали виходи для здачі у полон, аби лише залишитися живими.

У Херсоні лютують бойовики з ОРДЛО

За даними українських спецслужб, тим часом у Херсоні росіяни намагаються посилити окупаційний режим та подавити опір українців. Для показових розправ над активістами у місто завезли ідейних бойовиків з Донеччини та Луганщини. Вони облаштували місця для катувань активістів, ветеранів АТО та чиновників, що не згодні з окупацією Херсону.

Командування окупаційних військ незадоволене тим, що за понад півтора місяця захоплення обласного центру місто залишається досі ворожим для росіян. Ледве не кожного дня тисячі людей виходять на вулиці з мітингами, перехожі посилають солдатів ЗС РФ за місцем прописки російського корабля, а представники влади відмовляються від співпраці.

Саме героїзм чиновників та жителів Херсону створив для окупантів безліч ускладнень на шляху до повного контролю над єдиним великим захопленим містом.