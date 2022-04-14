По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские военные, участвующие в боях в Херсонской области, все чаще паникуют и не хотят воевать. Это, к сожалению, не влияет на боеспособность оккупационных объединений на южном направлении, но с каждым днем ​​командирам приходится прилагать все больше усилий по удержанию личного состава в боевых порядках.

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Наиболее деморализованы представители рядового состава, а также офицеры нижнего звена. Захватчики не понимают, зачем им приказали удерживать плацдарм любой ценой.

Переодеваются в гражданское и прячутся в городах

Подразделения армии России, находящиеся на линии фронта на правом берегу Днепра, несут значительные потери и понимают, что в случае стремительной контратаки ВСУ они окажутся прижатыми к реке в почти полном окружении.

В рассказе высшего командования о борьбе с нацизмом особо уже никто не верит, поскольку даже отбитые россияне понимают, что ведут боевые действия на чужой территории. Не помогает поддерживать боевой дух россиянам даже ненависть к украинцам, внушаемая десятилетиями.

При этом точные удары украинской артиллерии, работа беспилотников Bayraktar и удачные действия пехотных подразделений ВСУ и ТРО сильно отбивают у россиян желание находиться в окопах.

Некоторые захватчики находятся в состоянии постоянного боя почти 50 суток. Они жалуются на отсутствие сил и плохое психологическое состояние.

Кроме того, российские оккупанты понимают, что удержание Херсона и сухопутного коридора из Крыма в Донбасс является для Кремля крайне важной задачей, поэтому жизнями военнослужащих будут жертвовать без каких-либо упреков совести.

Из-за тяжелого психологического состояния более 100 захватчиков решили сбежать с позиций. 11 апреля оккупанты бросили оружие, нашли гражданскую одежду и растворились в поселке городского типа Белозерка. На поиски дезертиров офицеры путинской армии направили отряды ФСБшников и мотивированных подразделений Росгвардии. Чем закончилась история дезертиров, пока неизвестно. По всей вероятности, сбежавшие россияне искали выходы для сдачи в плен, лишь бы остаться живыми.

В Херсоне свирепствуют боевики из ОРДЛО

По данным украинских спецслужб, в Херсоне россияне пытаются усилить оккупационный режим и подавить сопротивление украинцев. Для показательных расправ над активистами в город отвезли идейных боевиков из Донбасса и Луганщины. Они обустроили пыточные для активистов, ветеранов АТО и чиновников, которые не согласны с оккупацией Херсона.

Командование оккупационных войск недовольно тем, что за полтора месяца с момента захвата областного центра город остается до сих пор враждебным по отношению к россиянам. Чуть ли не каждый день тысячи людей выходят на улицы с митингами, прохожие посылают солдат ВС РФ по месту прописки русского корабля, а представители властей отказываются от сотрудничества.

Именно героизм чиновников и жителей Херсона создал для оккупантов множество осложнений на пути к полному контролю над единственным захваченным городом.