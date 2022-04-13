За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, за останній тиждень боїв на Херсонщині та Запоріжжі, а також на Донбасі на підконтрольну Росії територію вивезли тіла лише кількох сотень загиблих окупантів. При тому, що реальні цифри загиблих становлять кілька тисяч осіб.

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Рештки деяких військових неможливо ідентифікувати швидкоруч, тому цей процес займає подекуди кілька днів.

Родичів багатьох "двохсотих" цікавить лише компенсація

Як стверджують працівники спецслужб, у багатьох випадках командування військ Росії не просто повідомляє родичів про те, що їх син/чоловік/батько загинув за ідею Путіна, а ще й пропонує їм самостійно зайнятися похованням.

Російські генерали не вважають за потрібне витрачати гроші на логістику та перевезення решток своїх військових за сотні тисяч кілометрів. У Кремлі кажуть, що очільники армій мають сконцентруватися на ситуації на фронті, а не приділяти увагу другорядним проблемам.

Отримавши пропозицію за свій кошт переправляти залишки рідної людини з Донбасу чи Криму, родини військових пропонують командирам поховати загиблих на місці. При цьому найчастіше від росіян командири чують питання про обіцяну Путіним компенсацію.

Однак за класикою жанру родичам кажуть, що "нема тіла, нема діла", тому якщо вони не заплатять за транспортування та поховання, на кілька мільйонів рублів претендувати не зможуть.

Грошей немає

Послуги з перевезення тіл коштують росіянам щонайменше кількасот тисяч рублів. Оскільки родичі солдатів найчастіше сплачують іпотеку, утримують іноді чималу сім'ю військового, а також живуть у глибинці, подібних коштів у них зазвичай немає. В очікуванні збагачування за рахунок смерті рідного, вони беруть кредити та сплачують шалені за їх мірками гроші приватним фірмам. Належать ці компанії російським кураторам ОРДЛО, так що на кожному зі знищених бійцями ЗСУ воїнів командування Росії лише збагачується.

Крім того, як стверджують в українських спецслужбах, лише після поховання "героїчно загиблих під час спецоперації" батьки померлих росіян отримують подальші інструкції з отримання 6 мільйонів рублів у якості компенсації за сина.

Як виявляється, віднедавна в армії Росії прийняли нові неписані нормативи. Оскільки у бригадах дуже багато загиблих, виплати коштів просто за фактом прибуття тіла з України вже зупинили. По кожному з випадків ліквідації того чи іншого загарбника у його частині мають проводити "розслідування". Крім того, смерть військового мають підтвердити щонайменше двоє його товаришів по службі. Ба більше, кожен зі свідків має особисто впевнитись, що боєць не мав ніяких ознак життя. Звісно, солдати на передовій зовсім не в курсі подібних нововведень, а під час роботи артилерії ЗСУ шукати пульс у чергового "двохсотого" Івана взагалі нереально.

Без свідків загибелі військового саме під час виконання завдання, у Росії нікому ані копійки не виплачуватимуть. При цьому іноді командири відправляють очевидців смерті того чи іншого військового, чиє тіло повезли додому, на найнебезпечніше завдання.

У Кремля банально немає коштів на відшкодування сім'ям військових. Москва сконцентрована виключно на пошуках озброєння у держав-союзників, підтримці власної економіки та на веденні бойових дій для здобуття хоча б якихось перемог в Україні.