Тих, хто відмовлявся від поїздки до України, намагалися шантажувати, повідомляють джерела 24 каналу у спецслужбах. Загалом після виведення військ з півночі нашої держави не хотіли брати участі у бойових діях на Донбасі близько 30 – 35% окупантів.

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Завдяки погрозам та неабиякому тиску деякі з кадрових військових піддалися на погрози командування, але їх моральний дух перебуває на вкрай низькому рівні.

Росіяни скаржаться на неотримання обіцяних грошей

Після перекидання окремих підрозділів на неконтрольовані території Донбасу, деяких росіян розмістили на передовій та потроху почали закидати у бій.

Оскільки на майже всіх ділянках фронту на Донеччині та Луганщині ці "нові" російські підрозділи поки що лише збирають в ударний кулак, більшість загарбників живуть у підготовлених за 8 років окопах та траншеях.

Через дощі солдатам доводиться спати на мокрій землі, подекуди – у воді. Без нормального харчування, оскільки хоч логістика на цих напрямках й формувалася багато років, забезпечити всім необхідним таку кількість людей Росія не може.

Зосереджується командування на постачання палива та боєприпасів, забуваючи про їжу та спорядження.

При цьому неабияке обурення у солдатів викликає рівень заробітної плати. За понад місяць участі у боях окупантам заплатили лише 50 тисяч рублів, хоча обіцяли доплати за "бойові". Крім того, росіяни незадоволені тим, що до початку вторгення їх зарплата знецінилася більш ніж вдвічі.

Командування мародерить пакунки для рядових

Крім того, як стверджують в українських спецслужбах, після виведення військ з Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини російським військовим надали змогу отримати пакунки від родичів. Майже всім з них члени сімей відправили величезні пакунки з їжею та необхідним спорядженням, яке не надала російська армія. Втім, до адресатів ці передачки або не дійшли, або їх доставили вщент розмародереними. Солдати кажуть, що у пакунках, які оцінювали у 50 – 70 тисяч рублів, рилися офіцери, які витягували з них продукти та все більш-менш цінне.

Все це призвело до збільшення випадків дезертирства навіть серед контрактників. Ті, хто залишився, подекуди конфліктують з офіцерами через неадекватні накази. Крім того, деякі окупанти вже мають проблеми з психікою.

Вже фіксуються випадки, коли п'яні солдати беруть зброю та розстрілюють своїх. Через це та через величезні втрати, які несуть загарбники, багато військових Росії зрозуміли, що втекти для них – чи не єдина можливість залишитись вживих.