Соответствующую информацию сообщил вечером 24 апреля советник главы Офиса Президента. Предварительно наши войска в 16-й раз разбили врага 18 апреля.
Заметьте Памятник идиотизму, – глава ГУР о Чернобаевке и россиянах
ВСУ разбили оккупантов под Чернобаевкой
И, кстати, с 17 под Чернобаевкой. Только сообщили,
– написал Арестович в 23:55 25 апреля.
В частности, это случилось на Пасху и на 60 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
Кстати, 19 апреля в Чернобаевке Херсонской области в результате ночных боевых действий повредили 11 жилых домов. К счастью, никто из жителей не пострадал.
Врагам важно захватить Чернобаевку, чтобы оккупировать всю Херсонщину. Однако благодаря ВСУ им это постоянно не удается.
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