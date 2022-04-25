Соответствующую информацию сообщил вечером 24 апреля советник главы Офиса Президента. Предварительно наши войска в 16-й раз разбили врага 18 апреля.

Заметьте Памятник идиотизму, – глава ГУР о Чернобаевке и россиянах

ВСУ разбили оккупантов под Чернобаевкой

И, кстати, с 17 под Чернобаевкой. Только сообщили,

– написал Арестович в 23:55 25 апреля.

В частности, это случилось на Пасху и на 60 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Кстати, 19 апреля в Чернобаевке Херсонской области в результате ночных боевых действий повредили 11 жилых домов . К счастью, никто из жителей не пострадал.

Врагам важно захватить Чернобаевку, чтобы оккупировать всю Херсонщину . Однако благодаря ВСУ им это постоянно не удается.