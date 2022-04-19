Об этом сообщил Чернобаевский сельский совет. В настоящее время владельцы домов самостоятельно устраняют повреждения.

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Повреждение из-за обстрелов

По информации сельского совета обломками от снарядов посекли:

крыши;

стены;

окна;

хозяйственные постройки.

Кроме того, в одном дворе повредили автомобиль. В то же время на других – электросчетчик и газовую трубу.

К слову, в Генштабе ВСУ прогнозируют, что оккупанты хотят оккупировать всю Херсонщину. Именно поэтому русские захватчики могут снова возобновить наступление на этом направлении.

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