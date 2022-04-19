Про це повідомила Чорнобаївська сільська рада. Зазначається, що зараз власники будинків самостійно усувають пошкодження.

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Пошкодження через обстріли

За інформацією сільської ради уламками від снарядів посікли:

дахи;

стіни;

вікна;

господарські споруди.

Крім того, на одному подвір'ї пошкодили автомобіль. Водночас на інших – електролічильник та газову трубу.

До слова, у Генштабі ЗСУ прогнозують, що окупанти хочуть окупувати всю Херсонщину. Саме тому російські загарбники можуть знову відновити наступ на цьому напрямку.

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