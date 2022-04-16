Боротьба місцевих мешканців проти росіян триває у Херсоні, Енергодарі, Скадовську та на Донеччині.

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У тимчасово окупованому Херсоні мешканці масово вивішують українську символіку на будівлях – будинки майорять синьо-жовтими стягами та гербами.

Подібні протести відбуваються і в Скадовську.

В Скадовську окупанти змінили прапори України на адмінбудівлях на триколори. У відповідь на це працівники міської ради відмовилися виходити на роботу і заявили, що не будуть співпрацювати з ворогом

– написали у Херсонській міськраді.

В Енергодарі освітяни, попри наказ працювати на умовах окупантів, намагаються продовжувати навчання дистанційно – за українською програмою. Виконувати накази росіян вчителі відмовляються.

Також не хочуть працювати на окупантів і на Донеччині – українські вчителі не хочуть відновлювати навчальний процес на умовах росіян. Прокоментували педагоги це лаконічно: "Ми в цьому шапіто участі брати не будемо!"

Ці приклади, наведені Територіальною обороною ЗСУ, є одними з багатьох випадків спротиву, які українці героїчно чинять кожного дня,

– зазначили в міськраді.

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