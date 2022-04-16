24 канал зібрав голові події 52 дня війни. Більше – читайте далі.

До теми Завдання номер один – прискорення миру, – Зеленський звернувся до українців

05:10 Німеччина хоче збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до 2 мільярдів євро. Значна частина цих грошей піде на користь України.

02:43 Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний поговорив телефоном із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Обговорили ведення боїв на основних важких напрямках. Залужний наголосив на потребах української армії та подякував американському генералу.

02:06 Росіяни ввечері 15 квітня завдали ракетного удару по аеропорту міста Олександрія, що на Кіровоградщині. Там працювали екстрені служби.

Про пошкодження та постраждалих поки невідомо.

02:00 Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули до 3 тисяч українських військових.

За словами президента України, близько 10 тисяч українських військовослужбовців дістали поранення. На жаль, важко сказати, скільки з них виживуть.

01:19 План з мобілізації у 26 тисяч "резервістів" з території невизнаних квазіреспублік до сухопутних військ Росії фактично зірваний. Чоловіки призивного віку уникають призову. Вони не хочуть воювати з Україною, щоб не стати гарматним м'ясом. Такі дані наводить українська розвідка.