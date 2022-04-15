Президент України пояснив, що тривалість війни залежить від ефективності інструментів впливу на Росію. Про це Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів під час нічного звернення 15 квітня.

Важливо Українські церкви будуть закритими на Великдень у комендантську годину

Зеленський пояснив, від чого залежить кінець війни

Володимир Зеленський розповів, що він має набагато більше різної інформації, ніж публікують деякі ЗМІ, про наміри й можливості російської армії, про потенціал російської економіки, про емоційний стан суспільства в Росії.

"Все це треба враховувати, перш ніж говорити, скільки ще триватиме війна. А отже, треба враховувати ефективність інструментів впливу на Росію, які застосовує Україна та вся наша антивоєнна коаліція проти агресії Росії", – пояснив президент.

Додав, що успіхи наших військових на полі бою справді вагомі й історично значущі, проте недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. А тому – будемо бити їх більше.

Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні. Тож насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна,

– сказав Зеленський.

Пояснив, що від обсягу підтримки для України безпосередньо залежить і настання миру. Також президент зауважив:

що більше й що швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, то сильнішими будуть наші позиції й скоріше буде мир;

що більше й що швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, то скоріше буде мир;

що швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору – це обов'язкові кроки до миру, то скоріше закінчиться війна.

"Тож завдання номер один – прискорення миру", – запевнив президент.

Додав, що ЗСУ блискуче зупиняють атаки окупантів та реалізовують контрнаступи.

"Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки", – розповів Володимир Зеленський та подякував захисникам та захисницям за це.

Гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії

Черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії,

– сказав Володимир Зеленський.

Зауважив, що коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається.

Президент України провів з урядовцями нараду, де ключовою темою було розв'язання нагальних економічних питань, які виникли за час воєнного стану.

"Відзначено, що чотири п'ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території. Зокрема, це стосується й підприємств важкої промисловості", – запевнив Зеленський.

Додав, що перебудовуються транспортні мережі та є хороші показники у сфері торгівлі та послуг. І це все прискорює мир.

Окрім того, Володимир Зеленський розповів, що:

розпочали підготовку вже до наступного опалювального сезону – щойнайменше на пів року продовжили дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян;

посівна кампанія розпочалась і триває в усіх областях України, включно з Донбасом;

роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, практично завершена. Відповіді скоро передадуть представникам Євросоюзу.

На щастя, в Україні вже деокупували 918 населених пунктів, проте ситуація складна на Півдні та Сході. Однак Росія назавжди програла Україну та весь світ, її ніде не сприйматимуть.

Володимир Зеленський також відзначив 237 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 34 – посмертно.

Надія завжди перемагає навіть, здавалося б, непереборні обставини. Цієї суботи єврейська громада святкує Песах. Свято звільнення. Свято життя. Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі,

– підсумував Зеленський.

Нічне звернення Зеленського за 15 квітня – дивіться відео