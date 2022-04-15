Таку інформацію повідомили в Українській греко-католицькій церкві, а також Православній церкві України. Підтвердили її і в правоохоронних органах.

До теми На Полтавщині не буде масового освячення на Великдень

Час освячення кошиків визначатимуть в кожному регіоні

Традиційно пасхальні кошики освячуватимуть в церквах або на прилеглій тприторії. Проте час освячення встановлюватимуть з огляду на комендантську годину. Мовиться, як про християн західного, так і східного обрядів.

Також великодні богослужіння не проводитимуть у час комендантської години. Загалом правопорядок на свята забезпечуватимуть посилені патрулі поліції.

Порадами щодо святкування Великодня поділились у Мінкульті

Міністерство культури та інформаційної політики закликало вірян дотримуватись правил воєнного стану на Великдень. Мовиться передусім про комендантську годину, яку не слід порушувати.