Тому, щоб не давати окупантам шансу зіпсувати українцям свято, слід максимально убезпечити один одного – скасувати масові заходи, зокрема, й освячення кошиків. Таке рішення прийняла й Полтавщина, повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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На Полтавщині не буде масового освячення на Великдень

Так від 13:00 23 квітня до 6:00 26 квітня не проводитимуть масових церковних служб ні в храмах, ні на територіях поруч із ними. Богослужіння в приміщеннях – без вірян, а священнослужителів – до 10.

До Великодня ще понад тиждень. Рішення може бути переглянуте, якщо це дозволятиме загальна безпекова ситуація в країні та області,

– підкреслив Лунін.

Він також додав що вони орієнтуватимуться на рекомендації центральної влади, яка володіє загальною картиною військово-політичної та безпекової ситуації.

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